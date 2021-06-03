Aksaray-Konya karayolu 20. kilometresinde Erol C. idaresindeki tır, karşı şeride geçerek önce Cemil A. kontrolündeki otomobile, ardından Ufuk Y.'nin kullandığı tıra çarptı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesi sonucu olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, yaralanan Ufuk Y., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.