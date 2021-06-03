Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu ayrımında Zeynal A. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Vakkas K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Zeynal A. ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.
Etiketler: Adıyaman
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