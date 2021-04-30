Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, R.A. (32), S.A. (21), H.B. (27), M.S.S. (26) ve R.S'nin (27) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.
Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle şüphelilerin otomobil ve adreslerindeki aramalarda bir miktar eroin, metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
aksaray
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
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