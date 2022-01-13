Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 04:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Ç.Y. (59), M.S. (48), Y.S. (39), S.S. (33) ve L.K'nin (26) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirerek sattığını belirledi.
Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Aksaray Uyuşturucu
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