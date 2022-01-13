Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 04:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahraman Tuncer idaresindeki 66 LP 222 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kalecik Kavşağı yakınlarında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile eşi Fermude Tuncer yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Trafik Kazası
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