Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı önünde düzenlenen programa, Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neslihan İçli, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Alpaslan, AA muhabirine, tarihi kervansaray önünden ecdadı anarak kitap okuma etkinliği yaptıklarını söyledi.

Kitap okumanın önemine değinen Alpaslan, "Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmuyor. Fikir sahibi olmak için kitap okumamız gerekiyor. Bu yaşlarda bol bol kitap okumak gerekiyor. Her anınızı dolu dolu geçirin." diye konuştu.

Alaaddin Keykubat Anadolu Lisesi öğrencisi Gülhan Öztürk ise tarihi mekanda kitap okumanın keyfini doyasıya yaşadıklarını kaydetti.