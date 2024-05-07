Aksaray'da son 1 ayda 9 motosiklet çalan şüpheliler yakalandı

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir ay içinde 5 mahalleden 9 motosiklet çalınması üzerine hırsızlıkların yapıldığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Motosikletlerin binaların önünde park halinde dururken Mustafa Cemal Yumuşak ve Abdullah Kumtepe tarafından çalındığı belirlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çalınan motosikletlerden biri sahibine teslim edilirken, diğer 8 motosikletin ise parçalanıp satıldıkları belirlendi.

Adliyeye sevk edilen Yumuşak ve Kumtepe tutuklandı.