Aksaray, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan apartmanın birinci katında oturan Suriye uyruklu Rintirk Raşet (20), çocukları Elif (1) ve Ahmet (2) ile yeğeni Fatma Raşet (4) evlerindeki sobadan sızan gazdan etkilendi.

Evdeki dumanı fark eden anne Raşet, çocuklarını ve yeğenini dışarı çıkartıp komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.