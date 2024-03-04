Aksaray'da sahte içki üreten 2 şüpheli gözaltına alındı

Aksaray'da ekipler, Güzelyurt ve Gülağaç ilçesinde 2 şahsın sahte içki üretip piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.

İstihbari bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, kimliklerini belirledikleri 2 şahsı ve ikametlerini takibe aldı.

6 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından jandarma ekipleri 2 ayrı müstakil eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.B. ve Ş.A. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Müstakil ikametlerde yapılan aramalarda bahçelerde 3 bin 200 litre sahte rakı, 100 litre sahte şarap, 50 litre sahte viski ve 1 adet sahte alkol imalatında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.