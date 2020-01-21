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Aksaray'da kepçe ile define arayan 11 kişi suçüstü yakalandı21 Ocak 2020 Salı 15:36 - Son Güncelleme
Aksaray'da kepçe ile define aradığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Ekecik ve Koyak köyleri arasındaki Karadağ mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polisin düzenlendiği operasyonda, kepçe ile izinsiz kazı yaptığı belirlenen 11 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan kepçe, çeşitli delici aletler ile birlikte 2 ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.
Kaynak: AA