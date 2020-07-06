Ferdi Yıldırım (27) idaresindeki 42 DLA 49 plakalı otomobil ile Muhammed Kozan'ın (18) kontrolündeki 68 AG 766 plakalı otomobil, merkez Akın köyü girişinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Volkan Soner Özsoy (20) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.