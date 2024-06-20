Aksaray'da baraja giren çocuk hayatını kaybetti

Kurban Bayramı ziyareti için ailesiyle Ortaköy'deki akrabalarının yanına giden Afganistan uyruklu Rahmetullah S., serinlemek için Bozkır baraj göletine girdi.

Bir süre suda çırpınan ve gözden kaybolan Rahmetullah S. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Bölgeye hızla sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Rahmetullah S.'ın cansız bedeni çıkarıldı.

Rahmetullah S.'ın cenazesi, Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.