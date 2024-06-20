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Güncel
AA 20.06.2024 00:27

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Erzincan’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Zakir Ö’nün kullandığı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe Köyü kavşağında Mehmet V. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Her iki araç çarpışmanın etkisi ile refüje savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.V, A.G.V. ve K.B.V, sağlık ekiplerince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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