Aksaray'da 15 saatte Kur'an-ı Kerim okuyan Ahmet için hafızlık icazet töreni düzenlendi

Aksaray’da hafızlığını bitiren 16 yaşındaki Ahmet Yasin Omuk sabah namazında başlayıp yastı namazında Kur’an-ı Kerimi baştan sonra ezbere okuyarak hatim yaptı.

Sabah namazında başladı yatsıda bitirdi

Aksaray İl Müftülüğüne bağlı Selçuklu Kur'an kursunda eğitim hayatına devam eden Ahmet Yasin Omuk Kayseri’de düzenlenen hafızlık sınavına girerek başarıyla hafızlık belgesini aldı.

Hafızlık belgesini alan genç hafız ailesi ve hocasının istek ve talepleri üzerine Aksaray tarihi Ulu Cami'de Kur’an-ı Kerimi ezbere okumak için sabah namazında başlayıp yastı namazında bitirmek için çalışma yaptı. İlk başta tereddütte düşen genç hafız hocası ve ailesinin desteği ile planladığı şekilde sabah namazında başlayıp yastı namazında Kur’anı Kerimi baştan sonra yaklaşık 14-15 saat içinde ezbere okuyarak hem ailesini hem de hocasını gururlandırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kur’an Kursu öğreticisi Muhammet Aydemir, "Aksaray Müftülüğü Selçuklu Kur’an kursunda görev yapmaktayım. Kur’an kursu öğreticisiyim. Öncelikle bizlerin hafız yetiştirmesine imkan sağlayan ve bugünleri görmemize vesile olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve değerli müftümüze teşekkür ediyorum" dedi.

"Bitirdikten sonra gerçekten çok büyük bir mutluluk vardı içimde"

Kur’an-ı Kerimi baştan sonra ezbere okuyarak hatim eden Ahmet Yasin Omuk yaptığı hazırlıklar ve çalışmalar hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Selçuk Kur’an kursunda hafızlığımı bitirmiş bulunmaktayım. Bu süreçte gerçekten zorluklar yaşadım. Muhammet Aydemir hocamdan Allah razı olsun gerçekten bana çok destek çıktı. Ailem bana gerçekten çok yardımda bulundu. Onlar olması bunu başaramazdım. Psikolojik destek de bulundular bana Allah razı olsun."

Hafız Ahmet Yasin Omuk süreç hakkında bilgi vererek "Hafızlığım bittikten sonra Kayseri’den hafızlık belgemi almak için sınava girdim. Allah'a şükür yüksek bir dereceyle hafızlık belgesini aldım. Bana bir teklifte bulundular Muhammet hocam ve ailem dediler ki, Ulu Cami’nin mihrabında baştan sona hafızlığını bir günde okuyabilir misiniz ezbere dediler. Ben ilk önce çekindim, utandım ama en sonunda Allaha şükür hocam bir deneyeyim dedim. Geldim, okumaya başladım ortalarda biraz gerçekten canım sıkılmıştı ama sonra bitirdikten sonra gerçekten çok büyük bir mutluluk vardı içimde ve hocamı da mutlu ettim ailemi de mutlu ettim. Bu benim için güzel bir onurdu. Çok güzel bir süreç içinde bunu başardım. Allaha şükür teşekkür ederim" diye konuştu.

"Benim en büyük arzum oğlum olarak değil bir genç olarak örnek olması"

Genç hafızın babası Abdürrahim Omuk, oğluyla gurur duyduğunu belirterek şöyle dedi:

"Ben Ahmet Yasin’in babasıyım. Başta hafız evladımız olsun, gençlere örnek olsun niyetiyle hafızlığa gönderdik. İl Müftülüğümüzün, Kuran kursumuzun ve Muhammet hocamızın gayretleriyle iki sene içerisinde hafızlığını bitirdi. İki hafta önce de Kayseri’de hafız sınavına girdi. Üstün başarıyla da hafızlığını tamamladı, belgesini almaya hak kazandı. Hocamız da ısrar etti, Ahmet Yasin’de o potansiyeli görüyoruz. Fatiha’dan başlayıp Nas’a kadar takılmadan, takılsa da küçük takılmalarla bitirebilir. Bir örnek olsun da istiyoruz. Bu onuru, bu gururu hem onun adına hem sizin adınıza hem bizim adımıza yaşatmak istiyoruz deyince oğlum başta biraz çekindi.

Çünkü az değil 15-16 saate yakın aralık ve durmaksızın veya çok kısa aralıklarla Kuran-ı Kerim okuması gerekiyordu. Kolay bir şey değil. Fakat Allah’ın izniyle ve yardımıyla karar vererek okuyacağını söyledi ve sabah namazına başlayarak yassı namazına kadar Kur’an okumayı tamamladı. Bizlere hocasına çok büyük bir onur ve gurur yaşattı. Gençlerimiz için de umutlandık. Çünkü demek ki isteyince yapılabiliyor. Bu gençlerimizde büyük cevherler var. Bu cevherleri ortaya çıkarmak lazım. Benim en büyük arzum oğlum olarak değil bir genç olarak örnek olması, gençlerin bu yolda devam etmesi. Çok büyük ve çok güzel Kur’an kurslarımız var ve yapılıyor. Bütün Kur’an kurslarımız güzel hizmetlere ev sahipliği yapıyorlar. Ama özelde Selçuklu Kuran Kursunun büyük emeği var. Onun hizmetini yürüten Lokman Hocamız, Muhammet Hocamız, Sayın Müftümüz bizi yalnız bırakmadı çok teşekkür ediyorum."