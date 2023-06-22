Kütahya’da 2022 yılında 5 bin 189 kişi vefat etti

Ölen kişilerin 2 bin 748'i erkek, 2 bin 441'i ise kadınlardan oluşuyor. Ölüm nedenleri incelendiğinde, Kütahya'da en çok ölümün dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı olduğu görülüyor.



Kütahya'da 2022 yılındaki ölümlerin bin 947'si dolaşım sistemi hastalıklarından, 649'u iyi ve kötü huylu tümörlerden, 678'i solunum sistemi hastalıklarından, 204'ü sinir sistemi hastalıklarından, 271'i iç salgı bezi, beslenme ve metobolizma ile ilgili hastalıklardan, 170'i dışsal yaralanma ve zehirlenmelerden, 396'sı COVID-19'dan, 655'i diğer ve 219'u ise bilinmeyen neden olarak kayıtlara geçti.