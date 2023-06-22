Karabük'te kaçak içki operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, farklı markalarda gümrük kaçağı 100 viski, 203 boş viski şişesi, çok sayıda viski kapağı ve jelatini ile 3 litre el yapımı viski ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, zanlılar M.K. ve R.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, R.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.