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Güncel
AA 19.09.2023 12:21

Aksaray Bilim Festivali sona erdi

Aksaray Bilim Merkezi ve TÜBİTAK ortaklığında düzenlenen "Aksaray Bilim Festivali", SOLOTÜRK gösterisiyle sona erdi.

Aksaray Bilim Festivali sona erdi

Bilim Merkezi yanındaki alanda düzenlenen festivalin kapanış gününde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, katılımcılara keyifli bir gösteri sundu. Yaklaşık yarım saat süren gösteri alandaki izleyicilerden büyük alkış aldı.

Aksaray Bilim Festivali sona erdi

Stantları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, festivalin 15 Eylül'de Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" ekibinin gösterisiyle başladığını ve SOLOTÜRK gösterisiyle sona erdiğini söyledi.

Festivale vatandaşların yoğun katılım sağladığını belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Festivalde milli ve yerli son teknolojik ürünler sergilendi. Dene yap atölyelerimizde yavrularımız deneyimler kazandı. 200'ün üzerindeki etkinlik çadırları tıklım tıklım doldu. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivale TÜBİTAK destek verdi. İnşallah bu festivalimizi her yıl niteliğini ve niceliğini artırarak devam ettirmek istiyoruz. Gençlere, bilimi ve teknolojiyi sevdirerek ilham kaynağı olmak istiyoruz. Festival alanının yoğunluğundan da bunu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz."

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