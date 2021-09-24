Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
`Akıllı sandalye` ile çocuklar bilgisayar başında fazla kalamayacak
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta ortaokul öğrencisi ikiz kardeşlerin geliştirdiği `akıllı sandalye` projesiyle çocukların bilgisayar başında uzun süre kalmaması amaçlanıyor.
18 Mart Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri 12 yaşındaki Berkay ve Şeyma Karakaş, fen bilimleri öğretmeni Halime Mantar'ın danışmanlığında çocukların bilgisayar başında fazla vakit geçirip hareketsiz kalmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Yaklaşık 5 ay süren `akıllı sandalye` projesi ile sandalye tahtasının arasına yerleştirilen sensörde bulunan alarm, belirlenen süre sonunda çalmaya başlıyor. Sandalyede bulunan kişi kalkmadan kapanmayan alarm, ayarlanan süreden önce de devre dışı kalmıyor.
Etiketler: Tokat
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