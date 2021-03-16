Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akhisar'da kazada ölen matematik öğretmeni için hatıra ormanı oluşturuldu
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçen yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Özge Hancıoğlu'nun adı, hatıra ormanında yaşatılacak.
Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünün Kobaşdere Mahallesinde 5 dönüm arazide oluşturduğu Özge Hancıoğlu Hatıra Ormanı için fidan dikimine ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları katıldı.
Özge öğretmenin anıldığı etkinlikte katılımcılar 350 fidanı toprakla buluşturdu.
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Hisarcık Beşevler Köyünde Matematik öğretmeni olarak görev yapan Özge Hancıoğlu, 21 Ağustos 2020'de Akhisar-Kırkağaç yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastaede 11 Eylül'de yaşam mücadelesini kaybetmişti.
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