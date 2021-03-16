Bahçesinde yetiştirdiği elmaları askerlere götürmesiyle tanınan Muhammet Yılmaz, Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hakkari Kıran", "Barış Pınarı Harekatı", "Hedef Kızıl Elma", "Pençe-Kaplan" yazdığı hafif ticari aracına yüklediği elmalarla yaklaşık 1614 kilometre yol kat ederek Denizli'den Van'a geldi.

Getirdiği elmaları Van İl Jandarma Komutanlığında askerlere teslim eden Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm hudut birliklerindeki askerleri ziyaret ettiğini söyledi.

Bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları, Kapan-3 Kavaklı, Kıran ve Pençe-Kaplan operasyonlarına katılan askerlere elma götürdüğünü belirten Yılmaz şunları kaydetti:

"Hakkari ve Şırnak'taki üs bölgelerine gittim. Bugün de Van'daki askerleri ziyarete geldim. Çivril ilçesinde iki elma bahçem var. Birisini askerlere ayırdım. Bahçeden gelen tüm elmaları askerlere götürüyorum. Tek amacım vatanın bir bütün olduğunu, yediden yetmişe herkesin askerlerimizin arkasında olduğunu göstermek. İnsan sevdiğine eli boş gitmemeli. Askerlerimizi çok sevdiğim için elmaları aracıma dolduruyor, askerlerimiz için yola koyuluyorum. Üç yıl kanser tedavisi gördüm. Kanserin en büyük ilacı moral ve motivasyondur. En büyük morali askerlerimizde buldum."