Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12:02'de Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 212,41 kilometre uzaklıkta ve 11,50 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Akdeniz, 74.00 km.Beirut (Lübnan), 212.41 km. Yayladagi (Hatay)
Tarih-Saat : 01.05.2022, 12:02:12 TSİ
Enlem : 34.2481 N
Boylam : 34.7853 E
Derinlik : 11.50 km
Detay : https://t.co/KRDzo3RoRS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Deprem
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