Haber Giriş: Kaynak: AA
Akdeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Batı ve Orta Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Akdeniz'de bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden etkisini artırarak fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Fırtına meteoroloji hava durumuSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:59
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