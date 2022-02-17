Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvansever Yasemin Açık, engelli kedisi "Pilav" ile başkan Gültak'ı makamında ziyaret etti.

Gültak, ziyarette yakından ilgilendiği kediyi bir süre sevdi.

Ziyarette Açık ile sohbet eden Gültak, engelli kedi için mama kabı, kedi yatağı ve mama hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanlarla yakından ilgilendiklerini belirtti.

Hayvanlar için ilçenin çeşitli noktalarına kulübeler oluşturduklarını aktaran Gültak, "Periyodik olarak canlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bu anlamda hedefimiz can dostlarımızla birlikte herkes için yaşanabilir bir Akdeniz yaratmaktır. İlçemiz başta olmak üzere kentimizi de ortak paylaştığımız can dostlarımızın yaşam hakkını önemsiyor, gereksinime muhtaç canlılarımıza bir ses bir nefes olmak için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.