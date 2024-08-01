Parçalı Bulutlu 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.08.2024 11:34

Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 zanlı adliyede

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının, haşemayla havuza girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan site yöneticisi ile görevlisi adliyeye sevk edildi.

Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 zanlı adliyede

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayazlı Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinlerinden Meral Algün'ün, ortak havuza haşemayla girmesi engellendiği gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunmasının ardından 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri, `halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama`, `inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme` suçlamalarıyla site yöneticisi A.K. ile görevli S.D'yi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Akçakoca Adliyesine sevk edildi. Akçakoca ilçesinde Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden Algün, ortak havuza haşemasıyla girdiği sırada site yöneticisi ve görevlisi tarafından engellenmeye çalışıldığı gerekçesiyle emniyete şikayette bulunmuş, söz konusu 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ETİKETLER
Düzce Polis
Sıradaki Haber
Niğde'de "Uluslararası Türk Dünyası Şöleni" düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
İsrail, Gazze'de alıkoyduğu ve işkenceye maruz bıraktığı 19 Filistinliyi serbest bıraktı
12:30
8 yeni film vizyona girecek
12:37
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
12:44
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı imha edildi
12:27
Türkiye ile İngiltere arasında Hava Ulaşım Anlaşması imzalandı
12:11
Kastamonu'da silahlı saldırgan 2 polisi yaraladı
Gaziantep'te "davullu zurnalı" üzüm hasadı
Gaziantep'te "davullu zurnalı" üzüm hasadı
FOTO FOKUS
Gazzeliler üzüntülerini TRT ekibine anlattı
Gazzeliler üzüntülerini TRT ekibine anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ