Koronavirüsün ardından Suudi Arabistan ve Rusya anlaşmazlığı, petrol fiyatlarında büyük düşüşe neden oldu. Dün, brent tipi petrol fiyatları yüzde 30’dan fazla düşerek 32 doların altını gördü. Böylece petrol fiyatlarında Körfez Savaşı'ndan bu yana en sert düşüş yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından gözler pompaya çevrildi.

Piyasanın beklentisi, motorin grubunda 55 kuruş, benzin grubunda ise 60 kuruş indirim.

Nihai rakamlar saat 17.00’de açıklanacak, yeni fiyat tarifesi 11 Mart Çarşamba gününden itibaren uygulamaya konulacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.