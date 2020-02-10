İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine Tavşanlı beldesindeki akaryakıt istasyonuna operasyon düzenlendi.

Altınova Jandarma Komutanlığı görevlilerinin de katıldığı operasyonda istasyonun ikinci katında arama yapıldı.

Aramada sahte oldukları belirlenen 14 litre şarap, 48 şişe bira, 83 boş bira şişesi, iki kapak basma cihazı, 49 şarap tıpası, derece ölçer, 346 bira kapağı ve iki alkol aktarma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

