Ahlat'taki Ahıska Türkleri huzur içinde yaşam sürüyor

Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türkleri, yıllarca devam eden sürgünün ardından Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 yıl önce Ukrayna'dan getirilerek yerleştirildikleri Ahlat'ta yeni bir hayata başlayan Ahıska Türklerinden 67 yaşındaki Ruhigül Şahin, sürgünü görmediklerini fakat anne, baba ve dedesinin her zaman sürgün yıllarını gözyaşlarıyla anlattığını söyledi.

Sürgün yıllarında Ahıska Türklerinin çok acı çektiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Dedem 'ben ölürsem beni Ahıska topraklarına götürün' derdi. Ama yapamadık. Dedem her söylediğinde gözünden yaşlar akardı. 2. Dünya Savaşı başlamış, çocuk ve kadınlar hariç herkesi savaşa götürmüşler. Günün birinde gelmişler 2 saat mühlet vermişler. Ellerine hiçbir şey alamamışlar. Hayvan taşıdıkları vagonlara yüklemişler. Kırgızistan'ın çöllerine dökmüşler. Ne ev var, ne de başka bir şey. Pirinç tanelerini toplayıp yemişler. Çoğu açlıktan ölmüş. Rahmetli annem 15 çocuk içinde en büyüğüymüş ama bu sürgün yıllarında sadece 2 kardeşi kalmış, hepsi ölmüş. Biz de Özbekistan'da doğup, büyüdük. Oradan sürgün olup, Ukrayna'ya gittik. Oradan da nasip kısmet oldu vatanımıza geldik.

Kötü yaşamadık ama her vakit derdim ki çocuklarımızı bir vatana kavuşturalım Allah dualarımı kabul etti. Allah razı olsun. Biz 'babamız' diyoruz (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ona. Bize sahip çıktı, buralara getirdi. Çok rahattayız. Şu an çok şükür her şeyimiz var."

"Filistin’de yaşanan saldırılara çok üzülüyoruz"

Şahin, Filistin'de yaşanan saldırılara çok üzüldüklerini ifade ederek, "Orada yaşananlardan utanıyoruz. İstiyoruz ki Allah nasıl bize yardım ettiyse onlara da etsin. Çocuklar ölmesin. Her vakit namazımda onlar için dua ediyorum. Dünya sessiz kalmasın. Biz de elimizden geleni yapalım. İsrail ürünlerini almayalım." dedi.

64 yaşındaki İznullah Cafer ise Ahıska Türklerinin geçmişte çok zulüm gördüğünü bildirerek, "Kışta, soğukta çok zor şeyler yaşamışlar. Ahıskalıların çektiği zulmü Allah kimseye göstermesin. Şimdi çok şükür 7 yıldır geldik, öz vatanımızdayız. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, bize sahip çıktı. Şu an Filistin'de yaşananları duyuyoruz. Onlar da çok perişan durumda. Buna da çok üzülüyoruz. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.