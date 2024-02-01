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Güncel
İHA 01.02.2024 22:42

Ahıra giren başıboş köpekler 11 büyükbaş hayvanı telef etti

Ankara’nın Ayaş ilçesinde başıboş köpekler girdikleri ahırda 11 büyükbaş hayvanı telef etti.

Ahıra giren başıboş köpekler 11 büyükbaş hayvanı telef etti

Ayaş ilçesi Ortaberket Mahallesi'nde Yücel Koç’a ait ahıra giren başıboş köpekler 7’si dana 4’ü düve olmak üzere 11 büyük baş hayvanı telef etti.

Yücel Koç, “Sabah saat 11 civarı çoban aradı, ahıra köpekler girmiş hayvanlara saldırmış diye aradı. Ahıra geldiğimde 7’si dana 4’ü damızlık olan 11 hayvanımın telef edildiğini gördüm. Kamera kayıtlarına baktığımda ahıra giren köpeklerin hiçbirinde kulak küpesi olmadığını gördüm. Toplam zararım şu an için 550 bin lira` dedi.

Öte yandan, olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri başıboş köpekleri barınaklara götürdü. Ankara İl Jandarma Çevre Koruma timlerince gerekli adli idari işlemler başlatıldı.

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