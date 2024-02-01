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Güncel
AA 01.02.2024 22:08

Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki kamyonet ile bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Muhammet Yanık'ın kullandığı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ergün K. yönetimindeki minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen kamyonete, Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı'nda çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Yanık iradesindeki kamyonet, kaldırımı aşıp yaklaşık 50 metre ilerideki boş tahliye kanalına düştü, diğer araçlar ise ters yöne döndü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yanık, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Diğer kamyonetin sürücüsünün ise kaza sonrası kaçtığı öğrenildi.

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