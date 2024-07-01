Ahi Evran Üniversitesi'nden 'Ahilik Yemini' ile mezun oldular

Üniversite kampüs alanında yer alan statta düzenlenen törene, öğrenciler, akademik personel ve aileler katıldı.

Tören alanında Ahilik Yemini eden öğrenciler; dürüstlük, ahlak, adalet ve yardımlaşma duygusunun mesleki alanlarında da devam edeceği sözünü verdi.

Filistin'e destek için pankart taşıdılar

Mezun olan öğrenciler kep fırlatmadan önce Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla pankart taşıyarak dünyanın yaşanan zulme sessiz kalmasını protesto etti.

Öğrenciler adına konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ahilik prensiplerinin mezun olan her öğrencinin hayatında ve mesleki kariyerinde önder olacağını söyledi.

Karahocagil açıklamasında şunlara yer verdi:

"Hayırda yarışmak olarak anlattığımız kalite çalışmalarımızda Ahilik değerlerine yaslanarak bundan sonra da devam edeceğiz. Adını üniversitemize veren Ahi Evran-ı Veli'nin temellerini attığı Ahilik teşkilatı meslek örgütü olmasının yanı sıra değer temelli kalite hareketidir.”

Tören, öğrencilerin yemin etmesi ve kep atmasıyla son buldu.