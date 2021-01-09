Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Doğubayazıt ilçesinden il merkezine uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan ekipler, çalışma başlattı.

Bu kapsamda Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, bir kişinin el çantasında 5 kilo 887 gram metamfetamin ele geçirdi.