İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

Depoda, kaçak 850 kilogram tütün ​ve 8 milyon 300 bin boş makaron ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.