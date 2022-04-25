Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da tarlasını sürerken traktörü devrilen çiftçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da tarlasını sürerken traktörü devrilen 80 yaşındaki Mehmet Ali Daşdemir, hayatını kaybetti.
Hamur ilçesine bağlı Gümüşkuşak köyünde yaşayan Daşdemir, tarlasını sürerken traktörü devrilerek takla attı.
Devrilen traktörün altında kalan Daşdemir'i görenler, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Ağrı Belediyesi İftaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Daşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Daşdemir'in cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
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