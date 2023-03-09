Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Ağrı’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.
M.E.B idaresindeki otomobil, Erzurum-Ağrı kara yolu Küpkıran Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan F.G’ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan F.G, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Ağrı
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