Kentte öğlen saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Belediye görevlileri, yağışın ardından kaldırımlardaki karları küreklerle temizlemek için çalışma başlattı.

Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda da kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.