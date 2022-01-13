Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da kar etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte öğlen saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar karla kaplandı.
Belediye görevlileri, yağışın ardından kaldırımlardaki karları küreklerle temizlemek için çalışma başlattı.
Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda da kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Etiketler: Ağrı Kar Yağışı
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