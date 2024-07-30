Açık 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 30.07.2024 18:36

Ağrı'da iş birliğiyle istihdam arttırılacak

Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında düzenlenen '2024 Yılı 3. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda, kentin istihdam ve mesleki eğitim ihtiyaçları detaylı bir şekilde ele alındı.

Ağrı'da iş birliğiyle istihdam arttırılacak

Toplantıda konuşan Vali Koç, kentin istihdam oranını artırmak ve mesleki eğitimin kalitesini yükseltmek için çeşitli stratejiler üzerinde durulduğunu belirtti.

Koç, "İlimizin istihdam potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda, mesleki eğitim kurumlarımızla iş birliği yaparak, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Toplantıya, kentte faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Katılımcılar, istihdam sorunlarına çözüm önerileri sunarak, kentin istihdam potansiyelini artırmak için yapılabilecekler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Ardahan'da "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:18
İzmir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
20:17
İsrail'den Beyrut'a saldırı
20:15
SGK, PTT ve TROY arasında emekliler için işbirliği imzalandı
19:46
Bakan Bayraktar Türkmenistan ile olası işbirliklerine yönelik görüşmeler yaptı
20:20
Kapıkule'de bir tırda 25 kilo 640 gram uyuşturucu ele geçirildi
19:42
Mali'de ordu, Tuareg isyancılarına karşı ağır kayıp verdiğini duyurdu
Saraybosna'nın Bosna Savaşı'nda 'dünyaya açılan' tek kapısı: Umut Tüneli
Saraybosna'nın Bosna Savaşı'nda 'dünyaya açılan' tek kapısı: Umut Tüneli
FOTO FOKUS
Şile'de 2 ayrı hortum çıktı
Şile'de 2 ayrı hortum çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ