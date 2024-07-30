Ağrı'da iş birliğiyle istihdam arttırılacak

Toplantıda konuşan Vali Koç, kentin istihdam oranını artırmak ve mesleki eğitimin kalitesini yükseltmek için çeşitli stratejiler üzerinde durulduğunu belirtti.



Koç, "İlimizin istihdam potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda, mesleki eğitim kurumlarımızla iş birliği yaparak, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.



Toplantıya, kentte faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Katılımcılar, istihdam sorunlarına çözüm önerileri sunarak, kentin istihdam potansiyelini artırmak için yapılabilecekler hakkında değerlendirmelerde bulundu.