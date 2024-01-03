Ağrı’da gelin arabasından kaçak göçmen çıktı

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçmenlerin batı illerine götürülmek üzere ilçeden çıkacağı bilgisini aldı.



Ekipler, Ahmed-i Hani Mahallesi’nde yaptıkları uygulamada, gelin arabası gibi süslenmiş bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, sürücü R.N. ile birlikte 2 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.