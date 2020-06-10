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Ağrı'da devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Ağrı'da Hakan Demir (34) idaresindeki 34 BV 8608 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt Kayak Tesisleri mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Helbest (30), çocukları Hivda (5) ve Sinem Demir (3) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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