Katılaşması nedeniyle pürmüz ile zifti ısıtan ekipler, 2 saatlik çalışmayla kurtardıkları köpeği belediye bünyesindeki hayvan barınağına teslim etti.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

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