Ağrı'da aranan 3 firari yakalandı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hamur, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda, 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. Hamur ilçesinde, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. Doğubayazıt ilçesinde, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. Patnos ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.