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Güncel
AA 09.06.2024 11:52

Ağrı'da 6 katlı binanın terasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ağrı'da 6 katlı binanın teras katında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Ağrı'da 6 katlı binanın terasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gazi Mahallesi 109. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Ağrı'da 6 katlı binanın terasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kontrol altına alındı

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve çatının diğer bölümlerine sıçrayan yangın, ekiplere zor anlar yaşattı.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı, çatıda soğutma çalışması devam etti.

Öte yandan kentte etkili olan sağanak, yangının daha çok büyümesini önledi.

Yangında, dumandan etkilenen bir kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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