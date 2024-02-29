Duman 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.02.2024 09:50

Ağrı'da 10 yıl süreli GES ihale edilecek

Ağrı'da 10 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı, kurulumu ve işletilmesi işinin ihalesi yapılacak.

Ağrı'da 10 yıl süreli GES ihale edilecek

Ağrı ili Patnos Belediye Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait taşınmaz üzerine 10 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile 999 kilovat şebeke bağlantılı, 1214 kilovolt-amper DC kurulu güçte fotovoltaik GES yapımı, kurulumu ve işletilmesi işinin kapalı teklif usulü ihale edilmesi kararlaştırıldı.

Muhammen bedeli 82 milyon ve yüzde 3 geçici teminatı 2 milyon 460 bin lira olan projenin ihalesi, 12 Mart Cuma günü saat 10.00'da Patnos Belediye Başkanlığı Meclis Salonu'nda yapılacak.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekecek. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecek.

Söz konusu ihaleye ait doküman, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilecek. İştirak edeceklerin 1000 lira karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunlu olacak.

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Posof’ta buzlar çözülmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocakta arttı
10:35
Ukrayna: Rusya'ya ait savaş uçağını düşürdük
10:30
Manisa'da fabrikadaki yangına müdahale ediliyor
10:36
Bakan Şimşek: Ekonomideki dengelenme ve cari açıktaki iyileşme devam ediyor
10:28
Ardahan buz kesti: Termometreler eksi 34 dereceyi gördü
10:24
Sipariş kalemi 'silah' sayıldı, 18 yıla kadar hapsi isteniyor
Gazzeli Suphi, İsrail saldırısında hayatını kaybeden yeğeninin emanetine gözü gibi bakıyor
Gazzeli Suphi, İsrail saldırısında hayatını kaybeden yeğeninin emanetine gözü gibi bakıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ