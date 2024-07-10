Ağrı ve Kars'ta sel bazı köylerde hasara yol açtı

Ağrı’da bir süredir devam eden sağanakta, Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde sel meydana geldi.

Selde yollar ve bazı araçlar hasar gördü, bazı hayvanlar telef oldu ve bir otomobil suya kapılarak sürüklendi. Otomobilin sürüklenmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İl Özel İdaresi ekipleri köyde çalışma başlattı.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Tutak köyünde de sel, bazı ahırların duvarlarının çökmesine ve evlerdeki eşyaların zarar görmesine neden oldu.

Kaymakamlık ve Kızılay ekipleri köye gelerek incelemelerde bulundu.

Kars

Kars'ta da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kağızman ilçesine bağlı Akçay köyünde meydana gelen sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Kentte sağanak etkisini sürdürüyor.