Hamur ilçesinde, zirveleri karla kaplı dağların eteğindeki yaylalara geç gelen bahar sonrası doğada canlanma yaşanıyor.

Denizden yüksekliği 2 bin rakımın üzerindeki yaylalarda açan ve lavanta bahçelerini aratmayan rengarenk çiçekler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Özellikle dağların eteğindeki yol ve akarsu kenarlarında açan yabani mor çiçekler güzelliği ile görenleri büyülüyor.