Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 10:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı, Fuatpaşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi’nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü A.K. ile beraberindeki S.Ç. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Sürücü A.K.’nin, daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el koyulduğu tespit edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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