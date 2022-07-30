Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya’da kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Muratpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hakkı S. (36) idaresindeki 07 ALU 287 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Sucugil'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası Antalya
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