Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonspor olumsuz hava şartlarına rağmen hazırlıklarını sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Afyonspor hafta sonu oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarını olumsuz hava şartlarına rağmen gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Afyonspor hafta sonu oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarını olumsuz hava şartlarına rağmen gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
TFF 2. Lig’de hafta sonu Afyonspor deplasmanda Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte hava sıcaklıkları da eksi 6 derecelerde sürerken, mor beyazlı ekip olumsuz hava şartlarına rağmen hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Afyonsporlu oyuncular teknik direktör Cem Kavçak yönetiminde antrenmana çıktı.
Isınma ve konsiyon hareketleri ile başlayan antrenman yapılan düz koşu ardından çift kale maç ile tamamlandı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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