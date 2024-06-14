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Güncel
AA 14.06.2024 09:16

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

3 kişi tutuklandı

Ekipler, Dumlupınar, Sümer, Karaman ve Erenler mahallelerinde belirlenen iş yeri ve adreslerde yaptığı aramalarda 5 bin 264 uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis, 1 kişiye de adli işlem uyguladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4  uyuşturucu zanlısından 3'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu Afyonkarahisar
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