Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

3 kişi tutuklandı

Ekipler, Dumlupınar, Sümer, Karaman ve Erenler mahallelerinde belirlenen iş yeri ve adreslerde yaptığı aramalarda 5 bin 264 uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis, 1 kişiye de adli işlem uyguladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 uyuşturucu zanlısından 3'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.