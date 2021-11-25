Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 724 gram kokain ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki R.Ö. ile M.U'yu "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Afyonkarahisar Uyuşturucu
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