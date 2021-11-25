Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Turhal ve Zile ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 milyon TL’lik kıymetli evrak niteliğinde senet ve ajanda ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.