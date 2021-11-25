Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 13:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tokat'taki tefeci operasyonunda 9 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ta düzenlenen tefeci operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 3 milyon TL'lik belge ele geçirildi.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Turhal ve Zile ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 milyon TL’lik kıymetli evrak niteliğinde senet ve ajanda ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Tokat
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